Sreda, 27. maja 2020

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. V višinah z vetrovi severnih smeri k nam priteka razmeroma hladen in nestabilen zrak.

Jutro bo pretežno jasno, popoldne bo zmerno do ponekod spremenljivo oblačno vreme in možne bodo krajevne posamezne plohe ali nevihte. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo precej jasno, sredi dneva v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER