Sreda, 27. novembra 2019

Oblačno bo. Že dopoldne bodo možne rahle padavine; popoldne in zvečer pa se bodo padavine okrepile. Na vzhodu bodo možne tudi plohe in nevihte. V Alpah bo snežilo do nadmorske višine okrog 1500 m, v Predalpah pa 1800 m. V višinah bo pihal okrepljen jugozahodnik. Plimovanje morja bo dopoldne nekoliko povišano. Zvečer bo zapihal okrepljen jugo in na območju lagune bo valovanje povečano.

Pretežno oblačno bo, ponekod na zahodu bo že dopoldne deževalo. Čez dan se bodo padavine krepile in širile proti osrednjim in vzhodnim krajem, na severovzhodu pa bo večji del dneva suho. Pihati bo začel jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER