Sreda, 27. oktobra 2021

Oslabljena vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje. Nad naše kraje v višinah s šibkim jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Pretežno jasno bo, na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo okrepljene jakosti na Tržaškem. Na območju Trbiža bo predvsem dopoldne verjetno prisotna nizka oblačnost.

Na Primorskem bo jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Po nižinah v notranjosti bo sprva oblačno ali megleno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER