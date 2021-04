Sreda, 28. aprila 2021

Čez dan bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Možne bodo občasne padavine, v glavnem rahle in bolj verjetne na vzhodnem pasu. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 1800-2000 m. Ob morju bo dopoldne sprva še pihala zmerna burja, ki bo nato slabela.

Danes bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER