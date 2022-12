Spremenljivo bo. Temperature bodo še mile, ničta izoterma bo na nadmorski višini 1500 m.

Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne v večjem delu Slovenije od 6 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA