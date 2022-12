Sreda, 28. decembra 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Italijo pa plitev ciklon. Oslabljena vremenska fronta se prek naših krajev počasi pomika proti vzhodu. V nižjih zračnih plasteh je od severovzhoda začel pritekati nekoliko hladnejši zrak.

Spremenljivo bo. Temperature bodo še mile, ničta izoterma bo na nadmorski višini 1500 m.

Danes bo delno jasno, dopoldne ponekod megleno ali pa še oblačno. Čez dan bo več oblačnosti v jugozahodni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA