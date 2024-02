Sreda, 28. februarja 2024

Danes bo pretežno oblačno, dež bo znatnejši zjutraj na zahodu. Popoldne bo v nižinskem pasu in na vzhodni obali v glavnem suho brez padavin. V Predalpah bo meja sneženja okoli 1700 m, v Alpah pa nad 1400 m. V Karnijskih Alpah bodo padavine obilnejše. Proti večeru bo nehalo deževati.

Pretežno oblačno bo in večinoma suho, le na zahodu bo dopoldne možen rahel dež. Popoldne se bo oblačnost trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 12 do 18, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.