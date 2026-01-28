Sreda, 28. januarja 2026

Nad osrednjim Sredozemljem, vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom se je prehodno vzpostavilo območje enakomernega zračnega tlaka. Nad Atlantikom je globoko območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se pomika proti zahodnemu Sredozemlju. K nam z doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Oblačno bo, z znatnimi padavinami ter sneženjem v hribih. Na obali bo pihal okrepljen do močan jugo. Tudi v visokogorju bodo pihali okrepljeni južni vetrovi. Dopoldne bo lahko v izpostavljenih mestih poplavljalo.

Danes bo oblačno, padavine se bodo do večera razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo dvignila na 1100 do 1400 m, na skrajnem severozahodu pa bo na okoli 800 m. Jugozahodnik bo slabel, na Primorskem in na Notranjskem bo pihal južni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.