Sreda, 28. julija 2021

Nad severozahodno in delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje, nad jugovzhodno Evropo pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda k nam priteka topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Ob morju in po nižinah bo zjutraj le rahlo oblačno vreme, v hribovitem svetu pa bolj spremenljivo. Popoldne in zvečer bodo sprva v hribovitem svetu in nato lahko tudi v ravninskem pasu možne plohe in nevihte. Na obali in v visokogorju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter. Ni povsem izključena kakšna močnejša nevihta z nalivi.

Danes bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. V večernem času lahko na zahodu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER