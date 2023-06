Sreda, 28. junija 2023

Vremenska fronta je dosegla severno Slovenijo in nas bo čez dan prešla. Nad našimi kraji se zadržuje vlažen in nestabilen zrak.

Dopoldne bo v nižinskem pasu in na obali prevladovala zmerna oblačnost. V hribovitem svetu bo več spremenljivosti. Od popoldneva se bo v glavnem razjasnilo, v hribovitem svetu bo ponekod še možen kratkotrajen dež. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Danes bo sprva oblačno, dopoldne bodo padavine ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastalo bo nekaj ploh. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem okoli 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA