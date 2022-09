Sreda, 28. septembra 2022

Jutri bo v hribovitem svetu pretežno oblačno vreme, v nižinskem pasu in na obali pa v glavnem spremenljivo. Popoldne bo na obalnem območju zapihal zmeren južni veter in proti večeru bodo predvsem na vzhodnem pasu zmerne padavine tudi s plohami in nevihtami.

Jutri bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA