Sreda, 29. aprila 2020

Danes dopoldne bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki se bodo nato okrepile tudi v nižinah. Popoldne bodo padavine ponehale in se bo razjasnilo. Ob obali bo zapihal zmeren jugozahodnik.

Pretežno oblačno bo. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad vso Slovenijo, vmes bo tudi kakšna nevihta. Veter se bo iz jugozahodne popoldne obračal na severno do severozahodno smer.

Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER