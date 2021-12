Sreda, 29. decembra 2021

V hribih in na zahodnem pasu bo prevladovalo rahlo oblačno vreme, na vzhodnem pasu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša na Tržaškem. Ponoči in zjutraj se bodo po nižinah in dolinah lahko pojavljale meglice ali megla. V hribovitem svetu bodo zvečer možne rahle padavine.

V noči in zjutraj je prehodno možen dež. Čez dan se bo ponekod delno razjasnilo, več megle ali nizke oblačnosti bo ostalo na vzhodu ter ponekod na Primorskem.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER