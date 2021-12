Sreda, 29. decembra 2021

Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope ter severnim in osrednjim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. Oslabljene vremenske motnje se z zahodnimi vetrovi pomikajo prek naših krajev. Od zahoda priteka k nam vlažen in v višinah postopno bolj topel zrak.

V hribih in na zahodnem pasu bo prevladovalo rahlo oblačno vreme, na vzhodnem pasu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, oblačnost bo gostejša na Tržaškem. Ponoči in zjutraj se bodo po nižinah in dolinah lahko pojavljale meglice ali megla. V hribovitem svetu bodo zvečer možne rahle padavine.

Danes se bo delno razjasnilo. Več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Po nekaterih nižinah se bo še zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER