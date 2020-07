Sreda, 29. julija 2020

Po nižinah in na obali bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, vroče in soparno bo. V hribovitem svetu bo sprva jasno, popoldne bo nastajala kopasta oblačnost in možne bodo plohe in nevihte tudi v ravninskem pasu.

Jutri bo sprva še sončno, sredi dneva in popoldne pa se bodo od severa začele pojavljati nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem burja. Krajevne padavine bodo možne tudi še v noči na četrtek.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER