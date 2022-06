Sreda, 29. junija 2022

Sprva se bodo verjetno pojavljale nevihte, lahko tudi močne; možni bodo močnejši nalivi in tudi okrepljeni do močni sunki vetra. Čez dan bo zmerno do spremenljivo oblačno, še bodo možne nevihte, zlasti v hribih. Malo manj vroče bo, ob morju bo pihal zmeren jugozahodnik.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo znova krajevne nevihte. Ponekod bo še pihal vzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na vzhodu do 35 stopinje C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA