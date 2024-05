Sreda, 29. maja 2024

Oslabljena vremenska fronta se počasi pomika čez Slovenijo. Nad naše kraje se ob šibkih vetrovih zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa.

Danes bo rahlo oblačno. V hribovitem svetu bo popoldne spremenljivo vreme, možne bodo krajevne plohe. Ob morju bo sprva še pihala šibka burja, ki bo počasi oslabela.

Dež bo ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.