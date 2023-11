Sreda, 29. novembra 2023

Nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska fronta je prešla Slovenijo, druga jo bo predvidoma zvečer. Nad naše kraje v višinah od severozahoda doteka vse hladnejši zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno vreme; proti večeru bo oblačnost naraščala. Zjutraj bo na obalnem območju pihal burin, ki bo popoldne oslabel.

Pretežno jasno bo. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal južni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA