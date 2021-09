Sreda, 29. septembra 2021

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Pred njo k nam od zahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme. V hribovitem svetu pa pretežno oblačno tudi s krajevnimi padavinami, ki bodo v glavnem zmerne; možne bodo tudi posamezne plohe. V večernih urah bo tudi po nižinah krajevno možen dež.

Spremenljivo oblačno bo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Sredi dneva se bodo na severu začele pojavljati padavine, plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in zvečer razširile na večji del Slovenije in nadaljevale v noč. Zvečer bo za krajši čas zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER