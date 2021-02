Sreda, 3. februarja 2021

Od obale do Predalp bo verjetno prevladovalo oblačno vreme; lepše pa bo vreme v visokogorju, zlasti v Karnijskih Alpah. Popoldne ali proti večeru se bodo na vzhodu začele pojavljati rahle padavine; v Julijskih Predalpah bo nad 800 - 1000 m možno rahlo sneženje.

Danes bo na vzhodu delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, drugod pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 4, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 4 do 11, na vzhodu do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER