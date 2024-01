Sreda, 3. januarja 2024

Nad Alpami in severozahodnim Balkanom je prehodno nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka, ki pa že počasi slabi. Nove vremenske motnje se pomikajo severno od naših krajev. Od zahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Dopoldne bodo mogoče rahle padavine na vzhodu. Čez dan se bo razjasnilo, največ v goratem svetu, medtem ko na nižinah in na obali bo nizka oblačnost, posebno na vzhodu. Zvečer bodo možne meglice po nižinah.

Danes dopoldne bo oblačno, dež na zahodu bo postopno ponehal. Popoldne se bo, razen na zahodu, delno razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, v zatišnih legah severne Slovenije od 3 do 7 stopinj C.



Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.