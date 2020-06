Sreda, 3. junija 2020

Dopoldne bo rahlo pooblačeno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo možne zmerne padavine, predvsem v gorah. Zvečer in ponoči se bodo padavine razširile po celi deželi, možne bodo tudi nevihte. Ob obali bo pihal jugo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER