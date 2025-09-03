Sreda, 3. septembra 2025

Iznad Atlantika sega nad srednjo Evropo in severno Sredozemlje območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se pomika čez vzhodne Alpe in osrednji del Sredozemlja proti vzhodu. V višinah od jugozahoda doteka vlažen in postopno malo hladnejši zrak.

V glavnem bo prevladovalo spremenljivo vreme; več jasnega vremena bo na obali. V Julijskih Predalpah bo ponekod možen rahel dež.

Dopoldne bo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih oblačno z nekaj dežja, nato se bo zjasnilo. V zahodnih krajih bo sončno. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

