Sreda, 3. septembra 2025

Iznad Atlantika sega nad srednjo Evropo in severno Sredozemlje območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se pomika čez vzhodne Alpe in osrednji del Sredozemlja proti vzhodu. V višinah od jugozahoda doteka vlažen in postopno malo hladnejši zrak.
V glavnem bo prevladovalo spremenljivo vreme; več jasnega vremena bo na obali. V Julijskih Predalpah bo ponekod možen rahel dež.
Dopoldne bo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih oblačno z nekaj dežja, nato se bo zjasnilo. V zahodnih krajih bo sončno. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha.
Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.
Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.