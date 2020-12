Sreda, 30. decembra 2020

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, ki bo lahko vztrajnejša na vzhodu, kjer bodo možne kratkotrajne občasne padavine. V nižinskem pasu bodo ponoči možne meglice ali megla.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem zjutraj in zgodaj dopoldne bodo možne občasne krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Popoldne se bo oblačnost trgala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7, v alpskih dolinah okoli -3, najvišje dnevne od 1 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER