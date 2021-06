Sreda, 30. junija 20021

Nad Balkanom in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka, nad delom zahodne in srednje Evrope pa šibko ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihal bo zmeren južni do jugozahodni veter, ki bo okrepljene jakosti v visokogorju. Od popoldneva bodo v hribovitem svetu verjetne nevihte, zlasti na območju Predalp, zvečer lahko tudi drugod. Krajevno bo lahko kakšna nevihta tudi močnejše narave.

Sončno bo. Popoldne in zvečer bo na severu že možna kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER