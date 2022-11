Sreda, 30. novembra 2022

Prevladovalo bo oblačno vreme. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, v Trstu in na Kraški planoti bodo možni okrepljeni sunki. V Julijskih Alpah in Predalpah bo pihal severni do severovzhodni veter. Od popoldneva bo nad okoli 500-600 m možno rahlo sneženje. Ponoči bo po kotlinah Trbiškega območja možna megla.

Danes bo v zahodni Sloveniji deloma jasno, drugod bo oblačno. Predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo občasno rahle padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA