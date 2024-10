Jasno bo s temperaturami nad dolgoletnim povprečjem. V hribovitem svetu se bosta po nekaterih dolinah lahko pojavljali nizka oblačnost ali megla.

Večinoma jasno bo z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.