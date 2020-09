Sreda, 30. septembra 2020

Nad Alpami, severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom sega od jugozahoda šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severozahodnimi vetrovi priteka k nam toplejši in bolj suh zrak.

V glavnem bo jasno do le rahlo oblačno vreme; le popoldne v hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti. Ob morju bodo pihali šibki krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER