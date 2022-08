Sreda, 31. avgusta 2022

Nad Alpami in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi severozahodnimi vetrovi doteka k nam v višinah prehodno nekoliko bolj suh zrak. Vremenska motnja je dosegla zahodne Alpe in se počasi pomika naprej proti vzhodu.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost; več sonca bo na obalnem območju. Že ponoči bodo vsekakor možne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribih.

Zmerno do pretežno oblačno bo. Na zahodu se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu in zvečer ter v noči zajele večji del Slovenije. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA