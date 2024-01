Sreda, 31. januarja 2024

Prevladovala bo srednje-visoka spremenljiva oblačnost, ki bo lahko gostejša dopoldne. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2400 m; v nižjih slojih ozračja se bodo pojavljali temperaturni obrati.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 11, v notranjosti Primorske do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.