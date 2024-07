Jutri bo še prevladovalo jasno vreme z občasno oblačnostjo. Popoldne so ponekod po deželi pričakovane kratkotrajne plohe in nevihte, še zlasti v hribih. Pihali bodo rahli vetrovi raznih smeri. Po nižinah bo vroče in soparno.

Jutri bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet bolj vroče. Popoldne in zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.