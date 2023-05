Sreda, 31. maja 2023

Nad severno polovico Evrope je obsežen anticiklon, nad južno Evropo pa območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. K nam s šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka občasno bolj vlažen zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost in predvsem od popoldneva bodo možne plohe in kakšna nevihta, ki bo verjetnejša v hribih. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, lahko prehodno okrepljene jakosti na Tržaškem.

Danes bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo jasnilo, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA