Jasno do rahlo oblačno bo. V nižinskem pasu niso povsem izključene meglice ali megla. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Pretežno jasno bo. Popoldne bo ponekod pihal veter južne do vzhodne smeri, na Primorskem pa zahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER