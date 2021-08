Sreda, 4. avgusta 2021

Ob morju bo sprva prevladovala spremenljiva oblačnost, v hribih pa bo oblačno z rahlimi do zmernimi padavinami; od popoldneva bo v Predalpah in v ravninskem pasu možna kakšna ploha ali nevihta. Ponoči bodo na območju od obale do Predalp možne posamezne plohe ali tudi nevihte.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu bo sredi dneva in popoldne kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 29, v alpskih dolinah okoli 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER