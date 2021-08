Vzdolž obalnega območja bo prevladovala spremenljiva oblačnost; v hribih pa bo oblačno z rahlimi do zmernimi padavinami. V Predalpah in po nižinah bodo od popoldneva možne posamezne plohe in nevihte, ponoči pa na vseh območjih.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER