Nebo bo jasno, razen na območju Trbiža, kjer bo več spremenljivosti in nizke oblačnosti. Ob obali in na vzhodu bo pihala močna do zmerna burja. Ponoči bodo lahko tla ponekod poledenela.

Jutri bo sončno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali pa nizka oblačnost.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER