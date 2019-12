Sreda, 4. decembra 2019

Prevladovalo bo sončno vreme; le na območju Trbiža bo sprva še prisotna megla ali nizka oblačnost. Ob morju in na vzhodu bo pihala zmerna do okrepljena burja, ki bo sredi dneva oslabela. Proti večeru bo v večjem delu dežele zmrzovalo z izjemo obalnega območja.

Precej jasno bo, na jugovzhodu pa občasno tudi pretežno oblačno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem ob burji do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER