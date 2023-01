Sreda, 4. januarja 2023

Zjutraj bodo v večjem delu dežele možne delne razjasnitve; v glavnem bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme. Popoldne se bo oblačnost spet gostila: od obale do Predalp bo prevladovalo spremenljivo do bolj oblačno vreme. V hribovitem svetu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, v alpskih dolinah bo prisotna nizka oblačnost. V večernih urah bodo v nižinskem pasu in na obalnem območju spet možne meglice ali megla.

Danes bo sprva oblačno, dopoldne se bo delno zjasnilo v severovzhodnih krajih, a tudi ponekod drugod se bo oblačnost trgala.

Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -1 do 3, drugod od 4 do 8, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA