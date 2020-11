Sreda, 4. novembra 2020

V hribovitem svetu bo prevladovalo oblačno vreme, možen bo tudi krajeven rahel dež, ki bo verjetnejši v Julijcih in na območju Trbiža. Po nižinah in na obali bo oblačno z možno meglo. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, zvečer na obali lahko okrepljene jakosti.

Dopoldne se bo od vzhoda pooblačilo, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Na Primorskem se bo nizka oblačnost razkrojila in delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Zapihala bo šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER