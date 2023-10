Sreda, 4. oktobra 2023

Območje visokega zračnega tlaka nad severozahodnim Balkanom in srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam in bo dosegla naše kraje. Pred njo k nam od jugozahoda doteka precej topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo nekoliko nestanovitnejše; v nižinskem pasu in na obali bo nekaj spremenljive oblačnosti, ki pa bo gostejša v notranjosti, kjer bo možen rahel dež. V hribovitem svetu, zlasti v Predalpah, bodo pa verjetne plohe lahko tudi kakšna nevihta. Zvečer se bo vreme izboljšalo. Na obalnem območju bo proti večeru zapihala zmerna burja.

Danes bo pretežno oblačno, manj oblačnosti bo ob morju. Največja verjetnost za občasne krajevne padavine bo v severni polovici Slovenije, lahko tudi zagrmi. Drugod bo povečini suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Zvečer se bo jasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA