Sreda, 5. avgusta 2020

Razvoj vremena je še nejasen: verjetno bo zjutraj prevladovalo oblačno, popoldne pa spremenljivo vreme. Pojavljale se bodo občasne šibke do zmerne padavine. Ob morju in predvsem na Tržaškem bo pihala zmerna burja.

Jutri bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho, drugod bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo pogostejši na vzhodu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER