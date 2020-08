Sreda, 5. avgusta 2020

Napoved je negotova; dopoldne kaže na bolj oblačno vreme, popoldne pa se bo pojavljala spremenljiva oblačnost. Ponekod bodo možne občasne padavine, ki bodo v glavnem zmerne, možne tudi plohe. Na obalnem območju bo zapihala zmerna burja, zlasti proti Trstu.

Danes bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo. Še bo pihal veter severne smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER