Sreda, 5. februarja 2020

Hladna fronta se od severa hitro pomika nad zahodni in osrednji Balkan in Sredozemlje. Za njo doteka občutno hladnejši zrak, nad Alpami in severozahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka.

Jasno do rahlo oblačno bo. Pihal bo zmeren do okrepljen severni do severovzhodni veter, zlasti v gorah, kjer bodo možni tudi sunki okrog 100 km/h. Na celotnem območju bo vsekakor možen močnejši veter, zlasti popoldne. V gorah proti avstrijski meji bo občasno rahlo naletaval sneg.

Na Primorskem bo pretežno jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možna bo kakšna manjša snežna ploha. Pihal bo zmeren severni veter, ki se bo predvsem na Gorenjskem in v severovzhodnih krajih čez dan še okrepil.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER