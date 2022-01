Sreda, 5. januarja 2022

Nad zahodno, severno in deloma srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo in se pomika proti Alpam. Z močnim jugozahodnikom priteka k nam precej vlažen zrak.

Povsod bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila do 500 m nadmorske višine.

Oblačno bo. Do večera bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer postopno spustila do nižin. Na Primorskem in Notranjskem bo večino dneva pihal južni veter, v notranjosti pa bo popoldne prehodno zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER