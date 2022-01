Povsod bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila do 500 m nadmorske višine.

Jutri se bodo padavine okrepile in zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer v notranjosti spustila do nižin. Od severovzhoda bo prehodno zapihal okrepljen severni in severovzhodni veter, na Primorskem pa proti večeru burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER