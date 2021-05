Sreda, 5. maja 2021

Ob morju bo rahlo oblačno; čez dan bo pihal južni veter. V hribih bo pretežno oblačno, od popoldneva se bodo pojavljale zmerne do znatne padavine.

Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji bodo popoldne nastale posamezne plohe. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V noči na četrtek se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije in do četrtka zjutraj, razen na zahodu, ponehale. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER