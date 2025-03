Sreda, 5. marca 2025

Nad večjim delom zahodne, srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Atlantske vremenske motnje se zadržujejo nad severno Evropo, višinska motnja pa nad Iberskim polotokom in zahodnim Sredozemljem. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme. Dnevno temperaturno kolebanje bo izrazito. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2400 m.

Danes bo sončno. Šibka burja na Primorskem bo ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj C.