Sreda, 5. septembra 2023

Prevladovalo bo jasno vreme; v nižinah, na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja. Na Tržaškem bo burja lahko prehodno še okrepljene jakosti. Dopoldne se bo po dolinah in kotlinah Trbižkega območja lahko pojavljala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Danes bo pretežno jasno. Severovzhodni veter bo oslabel, prav tako tudi burja na Primorskem.

Jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA