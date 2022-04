Sreda, 6. aprila 2022

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost. V hribovitem svetu bo več spremenljivosti, dopoldne bo več sonca, popoldne pa se bo oblačnost povečala. V visokogorju bo pihal okrepljen južni veter. Ponoči in zjutraj se bodo v spodnji nižini lahko pojavljale meglice ali megla v pasovih.

Danes bo pretežno jasno, le na zahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v nekaterih alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER