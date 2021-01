Sreda, 6. januarja 2021

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Manjša vremenska motnja se bliža našim krajem in nas bo v noči na sredo tudi prešla. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka k nam v višinah vlažen in razmeroma hladen zrak. Napoved je še negotova. Kaže na spremenljivo oblačnost tudi z rahlimi padavinami, ki bodo verjetnejše v hribih in na vzhodnem pasu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 300-500 m.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, tudi snežnimi. Ob morju lahko tudi zagrmi.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER